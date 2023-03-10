عمرو دياب: سعيد بتقديم حفلة هاني شنودة مع الكينج محمد منير

كشف المطرب عمرو دياب كواليس غنائه في حفل الموسيقار الكبير هاني شنودة، حيث أكد أنه سعيد للغاية بهذا الأمر.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر: «لا أستطيع أن أرفض هذه الدعوة، محمد منير غنى من قبلي وهو الذي ساهم في اكتشافه وتقديمه».



وتابع: «غنائي مع محمد منير شئ يشرفني، وأنا كنت من المعجبين به قبل مجيئي للقاهرة، وإحنا أصدقاء عمر، وشئ كبير أن أكون معه هو وهاني شنودة».

واستطرد: «هاني شنودة اكتشفني وأنا عندي 20 سنة وبدأ ياخذني للأستاذ عبدالرحيم منصور، والشاعر صلاح جاهين وده شئ مهم أن حد يدعمك وأنت في سن صغير، وكفاية فكرة أنه علمني وعرفني بناس كبيرة، وعلمني إزاي أقف أمام المايك وازاي أغني».

عمرو دياب: هاني شنودة علمني أقف قدام المايكروفون.. و«منير» مثلي الأعلى

أكد المطرب عمرو دياب، أن الموسيقار هاني شنودة، له فضل كبير عليه، واهتم بموهبته في البداية رغم صغر عمره.

وقال عمرو دياب، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،: "دعمني وقدمني للناس، وعلمني"، مشيراً إلي أن شنودة هو من علمه كيف يقف أمام المايكروفون.

ووجه عمرو دياب، التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ؛ لتكريمه للموسيقار هاني شنودة، معربا عن سعادته لمشاركته المطرب محمد منير في تكريم الموسيقار هاني شنودة.

وعن وضع الموسيقى حاليا، قال، "أنا ببص على المزيكا بتاعتي.. بس عامة الموسيقى كويسة"، لافتا إلى أنه يحرص على تقديم أعمال بشكل مستمر، موجها التحية لجمهوره، قائلا: "يارب أكون عند حسن ظنكم وبعمل ليهم ولنفسي".

ومازح الإعلامي عمرو أديب، الهضبة قائلا: "الصحة كويسة"، ليرد عمرو دياب، ضاحكا: "بس بقى.. ألف شكر".

وتحدث دياب عن علاقته بالكينج محمد منير، موضحا أنه مثله الأعلى، وسبق أن غنى له في بداياته وتربطهما صداقة قوية.