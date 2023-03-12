شوهله وشه.. حسن جوز أمه ضيعله مستقبله والسبب غريب| شاهد

شهدت منطقة افلاقة التابعة لقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث تجرد زوج الأم من كل معانى الرحمة والإنسانية وقام بسكب جركن مية نار على الابن انتقاما منه للوقوف بجوار والدته للطلاق منه.

حيث قال حسن عاطف السيد، إن زوج والدته قام بسكب جركن ميه نار عليه، وأن الواقعة حدثت منذ ٦ شهور حيث فوجئت بالمتهم بإلقاء جركن ميه نار أثناء عودتي من العمل في المعمار.

و أشار حسن إلى أنه كان جالسا مع أصدقائه على كورنيش دمنهور ، " لقيته جايب زجاجة و كنت بحسبها بنزين أو مياه عادية بيخوفنى ،بس طلعت ميه نار ،رماها عليا و من الغل اللى جواه الميه نزلت على إيده ".

وأكد حسن، أن المتهم حاول قتلي باستخدام السكين قبل إلقاء جركن ميه نار عليه ولكن تمكنت من إحباط محاولته، متابعًا أن المتهم ارتكب جريمته بسبب وقوفي بجوار والدتي للطلاق منه وعدم عمله وقيامي وشقيقتي بالإنفاق عليه.

وأوضح أنه تم نقله لمستشفى دمنهور التعليمي فور وقوع الحادث َتحويلي لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج حيث أجريت أكثر من عملية خلال الـ ٦ شهور ومازالت هناك عمليات سوف أجريها خلال الفترة القادمة.

واختتم حديثه أنه يطلب المساعدة لمصاريف علاجه والعمليات التى سيجريها، و طالب بسرعة أخذ قرار من العدالة.