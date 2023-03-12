عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023 : تحسين مزاجك

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يحب اللعب مع الأطفال ويجلس ليتعلم من الكبار خاصة من عائلته، يسعى ليريد معرفة شئ عن كل شئ.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 12 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 12 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، توقع يومًا صحيًا قادمًا بدون أمراض أو مشاكل طفيفة، قد يعتمد البعض على العلاجات المنزلية لحل سريع، يُنصح بعدم ترك عملك لأن المشاكل غير المخطط لها قد تؤدي إلى تكاليف مالية غير متوقعة، قد تؤدي محادثة ودية مع زميل إلى تحسين مزاجك في العمل.

توقعات برج الحمل صحيا

قد يكون الاعتماد على العلاجات المنزلية مفيدًا جدًا، قد يكون للمشي في الصباح تأثير إيجابي على جسمك.

توقعات برج الحمل مهنيا

الحفاظ على موقف خفيف والاهتمام بشؤونك الخاصة دون الدخول في أي سياسات مكتبية، قد يقدم لك الزملاء الجديرون بالثقة نصيحة إيجابية.

برج الحمل اليوم عاطفيا

يمكن لأنشطة الترابط أن تأخذ علاقتك إلى المستوى التالي، قد يأخذ البعض استراحة من المواعدة لأن الأمور تزداد خطورة.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد يقضي الصغار بعض الوقت الجيد مع أجدادهم، قد يتردد صدى المحادثات الودية في منزلك، من المرجح أن يسود السلام والسعادة.

برج الحمل الابراج اليوم حظك اليوم توقعات الابراج اليوم توقعات برج الحمل الفترة المقبلة برج الحمل وحظك اليوم الأحد برج الحمل اليوم عاطفيا توقعات برج الحمل وحظك اليوم توقعات برج الحمل مهنيا توقعات برج الحمل صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023: موقف صعب

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023 : بشرى للعزاب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023 | اهتم بفلوسك

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023| مكاسب مالية كبيرة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023: حافظ على جسمك

برج الجدي.. حظك اليوم السبت 11 مارس 2023: فرص إيجابية

توقعات برج الثور.. حظك اليوم السبت 11 مارس 2023: خيبة أمل

ترشيحاتنا

تهم كل رجل.. روشتة هاني الناظر لعلاج مشكلة شائعة

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

الصحة: تحسين رواتب الأطباء تكليف مباشر من الرئيس السيسي.. فيديو

الصحة: نفسنا الطبيب المصري ياخد 1000 دولار شهريا

4 أضعاف.. الصحة تعلن مفاجأة سارة لـ أطباء الامتياز بشان زيادة المكافأة

رئيس أمن الدولة الأسبق: تحرك القوات المسلحة أنقذ الموقف في 2011

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للنساء عند التعرض للضغط العصبي الشديد

مصمم فستان زوجة حسن شاكوش يكشف الكواليس: إطلالتان بأعلى الخامات المصرية

القضاء على الخلايا السرطانية.. فوائد حبوب الكركم للجسم

بعد رسالته المؤثرة لها بسبب مرضه.. 10 صور لـ ابن محمد ثروت وخطيبته

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ