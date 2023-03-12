اليوم.. زراعة البرلمان تناقش طلبات احاطة حول إعادة النظر في سعر بنجر السكر

تشهد لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عصام محمد ياسين، وسيد نصر، بشأن عدم تفعيل دور وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في مكافحة ورد النيل بالتنسيق مع دول حوض النيل بالتخلص منه للحد من إهدار المياه.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالظهير الصحراوي بمركز الصف بمحافظة الجيزة ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر التنموية (المشروع القومي للصوبات الزراعية).

كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفي، بشأن تغيير الإجراءات المنظمة للحصول على معاش الفلاح بما يحقق حياه كريمة لهم.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تأثر المحاصيل الزراعية بسبب انتشار مكامير الفحم داخل الأراضي الزراعية بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، فضلاً عن تقاعس الأجهزة التنفيذية عن إزالتها.

كما ​تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن التأخر في تشغيل محطة إنتاج البيض بقرية الشيخ سليم بمركز طنطا - محافظة الغربية.

كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، عبدالحميد دمرداش، عامر الشوربجي، محمد سعد الصمودي، على أحمد على، بشأن إعادة النظر في سعر استلام محصول بنجر السكر من الزراع ليتماشى مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي ومراعاة نسب احتساب درجة الحلاوة وحافز التبكير.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن التعنت في نقل الحيازة للمزارعين وعدم السماح باستخدام التوكيلات الرسمية من خلال المسئولين بإدارة الزراعة والحيازة بالبدرشين والعياط، محافظة الجيزة.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن المطالبة بإعادة هيكلة مديريات الزراعة بالمحافظات لدعم القطاع الزراعي توفير برامج المكافحة لتوفير الإرشاد الزراعي تماشياً مع خطوات الدولة للتحول الرقمي.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن تراجع المساحات المزروعة بالفول البلدي والاتجاه إلى استرادة، مما أدى لعزوف الزراع من زراعته.

وتشهد اللجنة استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن عدم قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضي المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.

وتشهد استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بإجراء حصر جديد لكشوف الربط المالي لواضعي اليد على قطع أراضي المباني ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقاً للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.

كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد قوره، بشأن المطالبة باستغناء وزارة الموارد المائية والري عن قطعة غير مستغلة بجوار قناطر نجع حمادي لصالح مشروعات النفع العام.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن تباطؤ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد للأراضي الصحراوية المستصلحة وارتفاع أسعار التقنين للفدان.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبيس 8/6 لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي وبتخصيص قطعة أرض أخرى لإقامة مدرسة للتعليم الفني عليها بمحافظة البحيرة.

كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن عدم موافقة وزارة الزراعة على استثناء قطعة أرض بمساحة 2100 متر لإقامة ملعب عليها في قرية كفر مويس وكفر الاربعين مركز بنها محافظة القليوبية.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي عبدالعزيز سيف، بشأن المطالبة باستغلال مساحة 16 قيراط المقام عليها مبنى الجمعية الزراعية المتوقفة عن العمل بعزبة زكى- مركز بنها محافظة القليوبية في انشاء مجمع مدارس لخدمة أبناء المنطقة.

و تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن بيع قطعة أرض تتبع الإصلاح الزراعي بالمزاد بمركز بسيون محافظة الغربية بالمخالفة للقانون واللوائح.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المطالبة بإنشاء مجمع زراعي متكامل بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ سقالة لتخفيف الضغط عن بوغاز عزبة البرج لعدم وجود ميناء للصيد في دمياط رغم وجود ثلثي اسطول الصيد بها.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب محمد، بشأن تضرر أهالي مدينة ميت أبو غالي ومنطقة حوض الغانم26 بمحافظة دمياط من عدم عمل مصرف غيط البلد بكفاءة وتعرض منازلهم للغرق.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم لسرعة إحلال وتجديد كوبري العامرية المار على مصرف زفتى والمدخل الرئيسى لقرية العامرية - مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفلين متى بطرس زخاري، بشأن إهدار مياه نهر النيل لوجود فتحات متكررة على طريق كورنيش المعادي - حلوان بمنطقة كوتسيكا حيث تقوم عربات الفناطيس بنقل المياه لمنطقة شق الثعبان بدون رقيب ولا محاسبة.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده، بشأن صرف مخلفات المصانع في مدينة الواسطي على الترع الحارة لري أراضي جنوب العياط- جيزة.