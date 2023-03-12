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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ايه المنظر ده.. أحمد شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد خماسية صن داونز

أحمد شوبير
أحمد شوبير

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، لاعبي الأهلي، بعد الهزيمة على يد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير":"بيرسي تاو ثم محمد شريف كانوا فقط جيدين في الأهلي، لا أريد الحديث عن اللعب في الثالثة عصرًا، لعبنا في مثل تلك الأوقات، أمر عادي، التحكيم كان ممتاز، ولم يكن هناك ركلة جزاء لـ محمد شريف".

وأضاف:" لا توجد مبررات وأعذار، يوجد فريق جيد وفريق سيء، والفريق السيء كان الأهلي، استحواذ غير مسبوق ضد الأهلي، صن داونز كانوا بيلعبوا “عمياني” يعرفون مراكز بعضهم وكيف يلعبون، الأهلي كان سيء للغاية، لم نستطع فعل أي شيء".

وزاد:"مفيش فرقة، مفيش أداء، مفيش انسجام، مفيش أي حاجة، هل الدوري عندنا خادع؟ ايه المنظر ده؟ لم نستطع تمرير 3 أو 4 تمريرات، ديانج لم يستطع تمرير الكرة، محمد عبد المنعم وياسر عبد المنعم قدما أسوأ مبارياتهما، يا خبر أبيض على الوحاشة! ايه الشكل السيء ده".

وتابع:" كنت أتمنى أن يُصفر الحكم بإنهاء المباراة مبكرًا حتى لا يزداد الفارق".

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