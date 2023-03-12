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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ميدالية مفاتيح فضة وأحذية وملابس رياضية.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح

صدى البلد

كشفت مباحث القاهرة عن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من داخل فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الاول. 

وتبين من التحريات التي اجريت بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة ان المسروقات عبارة عن ٤ ريسيفر و ميدالية مفاتيح فضة وأحذية وملابس رياضية. 

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعه كشف غموض بلاغ بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الأول لواقعة سرقة .

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بدائرة القسم .

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيه .

فقد انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وتبين من الفحص الاولي سرقة ملابس وكوتشيات ثمينة ، وجارٍ استجواب الشهود وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هويه المتهمين .

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