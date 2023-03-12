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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحصائية صادمة: مهيب عبد الهادي يكشف عن مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على تدهور أداء النادي الزمالك في الفترة الأخيرة.


وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك :"الزمالك في عام 2023 لعب 15 مباراة خسر منها 8 مباريات ، وحقق 3 انتصارات فقط وتعادل 4 مرات وفشل في تسجيل أي هدف في 8 مباريات من الـ15"

وأضاف: "الزمالك خلال المباريات الـ 15 سجل 12 هدفا فقط ودخل مرماه 20 هدف بالتمام والكمال  !!!


واختتم "الزمالك خلال عام 2023 في 15 مباراة بحسابات النقاط يكون قد حصد 13 نقطة فقط من 45 نقطة بنسبة 28 % فقط وفقد 32 نقطة بالتمام والكمال"


ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري 

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد إنبي إلى 20 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة

 

 

 

الزمالك وانبى الدوري المصري نادي الزمالك مهيب عبد الهادي مفاجأة مدوية

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