بسبب كذبة.. فضيحة في ألمانيا بطلها وزير الصحة

ذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، أن وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، كذب قائلا إنه قاد مشروعًا حكوميًا لأبحاث سرطان الثدي عندما تقدم بطلب للحصول على درجة الأستاذية في جامعة توبينجن في عام 1995، مشيرة إلي أن المشروع لم يكن له وجود أبدًا.

وكان لوترباخ يبلغ من العمر 32 عامًا في ذلك الوقت، وكان قد حصل للتو على درجة الدكتوراه في العلوم من كلية هارفارد للصحة العامة.

وبعد عودته إلى ألمانيا، تقدم بطلب للحصول على وظيفة في توبنجن، مدعيًا أنه كان رئيسًا لمشروع بحثي في تشخيص وعلاج سرطان الثدي في قسم الأورام في آخن.

وقال لوترباخ إن المشروع تلقى مليوني مارك ألماني “حوالي 1.38 مليون دولار في ذلك الوقت” من الحكومة الألمانية، ورد أنه وعد بتحويل جزء منه إلى الجامعة التي تعاني من ضائقة مالية إذا تم التعاقد معه.

ومع ذلك، قالت الحكومة ومركز الأورام في آخن لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن المشروع لم يكن موجودًا على الإطلاق.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن دراسة سرطان مماثلة أجريت في آخن، لكن لم يتم إدراج لوترباخ كمؤلف.

ادعى لوترباخ أيضًا أنه جمع تمويلًا لدراسة في جامعة برينستون في الولايات المتحدة، وهو ما ينفيه الموظفون في الجامعة، وأنه تلقى 20000 مارك ألماني مقابل مشروع كتاب، والذي لم يتم دفعه في النهاية لأنه لم يكمل الكتاب مطلقًا.

عُرض على الوزير المنصب في توبنجن، لكنه رفضه لصالح تعيينه في كولونيا.

وردا على سؤال من قبل وكالة ميركور الإخبارية الألمانية يوم الأحد، قال لوترباخ إنه “لم يعد بإمكانه تذكر ماذا حدث علي وجه الدقة”.