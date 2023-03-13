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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد وصوله بـ 80 عاما.. قصة غريبة لجواب مرسل من أمريكا إلى بريطانيا

قصة غريبة لجواب مرسل
قصة غريبة لجواب مرسل من أمريكا إلى بريطانيا

بعد 80 عاما، وصل جواب كان مرسلا من أمريكا إلى بريطانيا من قبل شاب كان يتدرب في مدرسة تدريب الطيران البريطانية وقاتل في الحرب العالمية الثانية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ قليل،اكتشف الجواب الذي يرجع تاريخه إلى 5 أكتوبر 1942، مدير رعاية دار The Sands Meadows لانكشاير، بريطانيا.

وقال مدير رعاية الدار، كيفن بيتي ، 39 عاما  إنه أدرك على الفور أنه لم يكن جوابا عاديا حيث نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة معرفة تفاصيل عن مرسل الجواب.

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قصة جواب 

واكتشف كيفن بعد ذلك أنه من فيليب تاترسال، الذي كان يعيش في فلوريدا بأمريكا في ذلك الوقت أثناء التدريب في مدرسة تدريب الطيران البريطانية، لكنه توفي في عام 1996.

ويُعتقد أن فيليب تاترسال حاول إرسال الرسالة من فلوريدا بأمريكا إلى والديه كورنيليوس وإثيل تاترسال، اللذان كانا يعيشان في العقار الذي أصبح الآن دار الرعاية.

وعلى الرغم من أن الرسالة الفعلية كانت مفقودة داخل الجواب مما يعد مفأجاة سيئة، إلا أن بقائه طوال هذه السنوات الكثيرة بهذا الشكل أذهل صاحب الدار، لافتا: “لم يكن لون الجواب أبيض خالصا، كان به بعض الإصفرار”.

فيليب تاترسال وابنته عام 1988 
فيليب تاترسال في شبابه
الجواب

 

 

 

 

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