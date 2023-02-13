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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الزلزال..وزارة العدل التركية تصدر 134 جواب اعتقال

صدى البلد

صرح وزير العدل التركي، أن مكتب المدعي العام التركي أصدر 134 مذكرة اعتقال للقبض على مقاولين ومهندسين كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن المباني ذات النوعية الرديئة في منطقة الزلزال. 

وبناء على تعليمات وزارة العدل، أنشأ مكتب المدعي العام "مكتب التحقيق في جرائم الزلزال" في 10 مقاطعات متضررة من الزلزال للتحقيق بشكل شامل في انهيار عدد كبير من المباني خلال الزلزال.

وذكر التلفزيون الصيني، أن الشرطة التركية ألقت القبض على ما لا يقل عن 12 شخصا معنيا.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن وكالة إدارة الطوارئ والكوارث الأرضية اليوم، تسبب الزلزال في انهيار أكثر من 20 ألف مبنى سكني، كما أن جودة المباني السكنية أصبحت موضع تساؤل من قبل الجميع.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن حكومتي ووكالات الإغاثة في تركيا وسوريا، فقد تسبب الزلزال القوي في مقتل أكثر من 33 ألف شخص في البلدين، من بينهم، قُتل 29605 شخصا في تركيا، و 3575 شخصا في سوريا.

وأكد مراسلو التلفزيون الصيني في مقاطعة هاتاي، أكثر المناطق تضررا في تركيا، أن البنية التحتية في العديد من الأماكن تضررت بشدة بعد الزلزال، وواجه الناس مشاكل مثل صعوبة التزود بالوقود، ونقص الضروريات اليومية مثل الطعام ومياه الشرب. 

ورأى مراسل من المحطة الرئيسية في مدينة حماة السورية، أن أعمال البحث والإنقاذ والتنظيف المحلية قد اكتملت بشكل أساسي، وتشير التقديرات إلى نزوح حوالي 5.3 مليون شخص. 

وبسبب الحصار الاقتصادي طويل الأمد والعقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، لا تزال سوريا في حالة نقص حاد في إمدادات الإغاثة والإمدادات الطبية.

تركيا البنية التحتية وزير العدل الشرطة التركية إدارة الطوارئ والكوارث سوريا زلزال جواب اعتقال

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