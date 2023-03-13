زواج ثم طلاق على الهواء بين فتاة من الشرقية وشاب من الحوامدية.. فيديو

واجهت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل فتاة بزوجها لمحاولة حل المشاكل بينهما.



وأوضحت الفتاة، خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم نهال طايل، أنها تزوجت وهى قاصر في سن الـ 17 عاما، بعقد زواج عرفي.

4 سنوات

وتابعت الفتاة أنها عاشت مع زوجها 4 سنوات، وكان يعاملها معاملة سيئة ويمنعها من زيارة أهلها، إضافة إلى أنه رفض كتب كتابه عليها رسميا.

وطلبت الفتاة، من زوجها كتب كتابه عليها وتطليقها في نفس الوقت، لأنهما كانا متزوجان بعقد عرفى.

من جانبه، نفى الزوج حديث زوجته، مؤكدا أن سبب المشاكل بينها، هم أهل زوجته، الذين كانوا يتعمدون أهانته.

ووافق الزوج على كتب كاتبه زوجته ثم قام بتطليقها على الهواء.