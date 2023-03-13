إبراهيم سعيد يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام صن داونز.. ويوجه رسالة نارية للخطيب

صرح إبراهيم سعيد، نجم الاهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عدة تصريحات مهمة خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، عبر فضائية "صدي البلد"، والتي جاءت فيما يلي:

كشفوا لاعبي الأهلي.. تعليق إبراهيم سعيد على خماسية صن دوانز

قدم إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تحليلا فنيا لمباراة الأهلي وصن دوانز وسر الهزيمة الثقيلة.

وقال سعيد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “الأهلي يفتقد دور القائد داخل الملعب ويفتقد الربط بين اللاعبين وهو أحد ملاحم الهزيمة بالأمس”.

وأوضح إبراهيم سعيد: "لاعبو فريق صن دوانز بالأمس كشفوا لاعبي الأهلي على مستوي النجومية وعلى مستوى الأموال التي يتقاضونها".

وأكمل سعيد: "لاعبو الأهلي شعروا بالإحباط سريعا بعد الهدف الأول من صن داونز واللاعب الوحيد الذي كان يثق في نفسه من لاعبي الأهلي هو بيرسي تاو أما الباقيين صفر مش موجدين".



إبراهيم سعيد يكشف سبب هزيمة الأهلي الثقيلة أمام صن دوانز

كشف ابراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مفاجآت عن مباراة الأهلي وصن دوانز وسر الهزيمة الثقيلة، مؤكدا أن تقييم لاعبي الأهلي صفر أمام صن داونز باستثناء بيرسي تاو سيئ جدا".

وقال سعيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"بيرسي تاو هو أفضل لاعبي الأهلي أمام صن دوانز وباقي اللاعيبة مش موجودين".



وأضاف نجم الأهلي السابق،:"الأهلي يفتقد دور القائد داخل الملعب ويفتقد الربط بين اللاعبين وهو أحد ملاحم الهزيمة بالأمس.

وأكمل ابراهيم سعيد،:" مستوي محمد الشناوي متراجع الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود منافس له في الفرقة، متابعا:" أخطاء الشناوي في الفترة الأخيرة مبالغ فيها".

إبراهيم سعيد يوضح سر تراجع مستوى محمد الشناوي

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، سر تراجع حارس مرمي الأهلي محمد الشناوي خلال الفترة الأخيرة.

وقال سعيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "مستوى محمد الشناوي متراجع الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود منافس له في الفرقة، متابعا: "أخطاء الشناوي في الفترة الأخيرة مبالغ فيها".

وأضاف إبراهيم سعيد: "بيرسي تاو هو أفضل لاعبي الأهلي أمام صن دوانز وباقي اللاعيبة مش موجودين"، مطالبا إدارة الأهلي بإيجاد بديل لعلي معلول، موضحا: “علي معلول استهلك بسبب مشاركته في كافة المباريات”.

وطالب إبراهيم سعيد، إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد ومهاجم صريح خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن محمد شريف ليس “مهاجم سوبر”.

إبراهيم سعيد يحذر الخطيب: لو محاسبتش اللاعبين الجماهير هتحاسبك

حذر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، من تداعيات هزيمة الأهلي أمام صن دوانز وسر تراجع أداء اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وقال سعيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أعتقد مش هيكون فيه إعلان قرارات للنادي الأهلي دلوقتي، ولولا ظروف النادي أعتقد إن كان فيه 6 لاعيبة مكانوش هيبقوا موجوين؛ ولو الأهلي مصعدش لدور المجموعات فيه لاعيبة مش هنشوفها؛ ولو الكابتن الخطيب محاسبش دلوقتي هيتحاسب من الجماهير بعدين".

وطالب سعيد، إدارة الأهلي، بالاستغناء عن ياسر ابراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة.

وعن تراجع مستوي افشة، قال:" خد فرص كتير ومستواه متراجع بسبب تركيزه مع الجمهور".