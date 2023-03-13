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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد شاهين يكشف عن أعماله الغنائية القادمة

محمد شاهين
محمد شاهين

كشف المطرب محمد شاهين ، عن أعماله الغنائية القادمة ، والتي يستعد للبدء  طرحها تباعا بعد انتهاء شهر رمضان الكريم . 

وقال محمد شاهين، في تصريحات خاصه لصدي البلد انتهيت من تسجيل أغنيه “  لا دي ولا دي”  وهي من كلمات الشاعر تامر حسين ، وألحان محمد رحيم وتوزيع  محمد شفيق كما اواصل التحضير الي أغنيه لون باهت  منًكلمات محمد الشافعي و مكيس وماستر محمد صلاح  ويتولي مهمه وضع الالحان والتوزيع اسلام رفعت.

واستكمل محمد شاهين حديثه قائلا : متفائل بأغنية لون باهت الي حد كبير ، خاصة وانها اغنيه درامية من العيار الثقيل.

 وكان قد  كشف الفنان محمد شاهين انه من المقرر أنه يخوض الماراثون الرمضاني القادم باغنية جديدة ، ضمن أحداث مسلسل بابا المجال ، والذى يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان . 

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وقال الفنان محمد شاهين فى تصريحات سابقة  لـ صدي البلد : من المقرر أن أقدم أغنية تحمل أسم بابا المجال ضمن احداث العمل مع حوده بندق . 

وأضاف محمد شاهين قائلاً : قد أظهر ضمن أحداث العمل فى مشهدين فقط كضيف شرف داخل الاحداث ، فى قالب درامي يتماشي مع الأغنية .

محمد شاهين الفنان محمد شاهين محمد رحيم الشاعر تامر حسين حوده بندق المطرب محمد شاهين مسلسل بابا المجال

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