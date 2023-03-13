محمد شاهين يكشف عن أعماله الغنائية القادمة

كشف المطرب محمد شاهين ، عن أعماله الغنائية القادمة ، والتي يستعد للبدء طرحها تباعا بعد انتهاء شهر رمضان الكريم .

وقال محمد شاهين، في تصريحات خاصه لصدي البلد انتهيت من تسجيل أغنيه “ لا دي ولا دي” وهي من كلمات الشاعر تامر حسين ، وألحان محمد رحيم وتوزيع محمد شفيق كما اواصل التحضير الي أغنيه لون باهت منًكلمات محمد الشافعي و مكيس وماستر محمد صلاح ويتولي مهمه وضع الالحان والتوزيع اسلام رفعت.

واستكمل محمد شاهين حديثه قائلا : متفائل بأغنية لون باهت الي حد كبير ، خاصة وانها اغنيه درامية من العيار الثقيل.

وكان قد كشف الفنان محمد شاهين انه من المقرر أنه يخوض الماراثون الرمضاني القادم باغنية جديدة ، ضمن أحداث مسلسل بابا المجال ، والذى يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان .

وقال الفنان محمد شاهين فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد : من المقرر أن أقدم أغنية تحمل أسم بابا المجال ضمن احداث العمل مع حوده بندق .

وأضاف محمد شاهين قائلاً : قد أظهر ضمن أحداث العمل فى مشهدين فقط كضيف شرف داخل الاحداث ، فى قالب درامي يتماشي مع الأغنية .