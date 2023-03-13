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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الأسبوع المائي.. مياه المنوفية: تطهير مطابق الصرف الصحي وندوات توعية بجنزور

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى

قال المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، شملت تنفيذ أعمال تطهير لمطابق الصرف الصحي وندوات توعية بمركز شباب جنزور وندوات بالمدرسة الاعدادية المشتركه بجنزور وتنفيذ دورى لكرة القدم.

وأضاف أن قطاع المعامل والجوده نظم زيارات ميدانية وحملات طرق ابواب لأخد عينات عشوائية من المنازل وتحليلها ومطابقتها بالمعايير القياسية لجودة المياه والتعريف بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الحصول على كوب مياه نظيف.

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يأتي ذلك في إطار التوجيهات المباشرة من  رئيس الجمهورية بتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه بإعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

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