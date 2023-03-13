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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف طبي على 139 مريضا من غير القادرين في المنوفية

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم استهدفت توقيع الكشف الطبي على 139مريض بتكلفة اجمالية بلغت 12ألف و300جنيه.

بدأت القافلة فى الساعة التاسعة صباحأ الى الساعة الثالثة مساء، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) .

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وقال امام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، ان المرضى المستفيدين من قرى ساقية المنقدى وشما وجريس ومنشأة جريس وعزبه مصطفى مركز اشمون،وقرى كفر داود والاخماس والخطاطبه مركز السادات، وقريتي كفر جنزور وبتبس مركز تلا بمحافظة المنوفية .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

المنوفية محافظة المنوفية التضامن الاجتماعي قافلة طبية الخدمات الطبية وزارة التضامن محافظ المنوفية

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