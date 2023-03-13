مياه المنيا تعلن انطلاق دوري لكرة القدم تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنطلاق دوري لكرة القدم تحت شعار " كل نقطه بتفرق" ضمن فعاليات الأسبوع المائي بالتعاون مع مركز شباب ابو فليو وفي إطار فعاليات التوعية المائية بالقرية.

وأضاف السعيد أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى رفع الروح المعنوية والتعريف بالشركة وخدماتها والتعاون مع المواطنين والتوعيه برسالة الشركة نحو ترشيد الإستهلاك وخاصة خلال الأسبوع المائي واليوم العالمي للمياه.

وأشار السعيد الي انه تم عمل ندوة توعية بالمعهد الأزهري وعمل مسابقة بين طلبة المعهد وتعليق بوسترات توعية كما تم سحب عينات مياه شرب من المجلس القومي للمرأه للتأكد من جودة المياه وتركيب قطع موفرة بمحكمة الأسرة وسحب عينات من منازل بمناطق مختلفة بقرية ابو فليو بالتعاون مع المعمل المركزي للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات، وعمل حملات طرق أبواب لبحث مشكلات المياه مع أهالي القرية وتوعيتهم بأهمية ترشيد الإستهلاك.

كما تم عمل ندوة توعية بأهمية الترشيد وآداب النظافة العامل بمدارس القرية وعمل أنشطة توعوية وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس بهدف توعية طلاب النشئ بأهمية الترشيد.

واكد السعيد على أن الأنشطة التوعوية مستمرة طوال أيام الأسبوع وحتى 16 مارس الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمياه.