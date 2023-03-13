بسبب مساعدة الأوليغارشية الروسية.. أمريكا تعلن الحرب علي وسطاء التهرب من العقوبات

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلاً عن أندرو آدامز، رئيس مجموعة خاصة تسمى “KleptoCapture”، بأن المسؤولين الأمريكيين كثفوا جهودهم للتصفية القانونية لممتلكات الأوليغارشية الروسية ومعاقبة من يساعدونهم في التهرب من العقوبات.

ووفقًا لـ آدامز، ركزت المجموعة على تحديد أولئك الذين يساعدون الروس على تجنب العقوبات وضوابط التصدير.

وقال آدامز: “أعتقد أنه يمكن أن يكون أمرًا فعالًا للغاية أن يتم معاقبة الوسطاء”، واصفًا إياهم بأنهم “وسطاء محترفون في التهرب من العقوبات”.

وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة أن أكثر من 58 مليار دولار من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات قد تم تجميدها أو تجميدها في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وأشار آدامز إلى أن مجموعة “KleptoCapture” تهدف إلى بيع اليخوت المجمدة وغيرها من الممتلكات للروس الخاضعين للعقوبات، على الرغم من الصعوبات القانونية، واستخدام العائدات لصالح أوكرانيا.

وأشار إلى أن هذا سيتم وفقا للقانون.

وقال آدامز، الذي يشغل أيضًا منصب نائب مساعد المدعي العام بالنيابة: “جزء مما يعنيه ذلك هو أننا لن نأخذ الأصول التي لم يتم مصادرتها بالكامل من خلال الإجراءات القضائية ونبدأ في مصادرتها دون أساس قانوني”.

وسلط الضوء على أن فريق العمل قد “نجح في العمل مع الكونجرس والعمل مع الأشخاص في جميع أنحاء السلطة التنفيذية في الحصول على إذن لتحويل بعض الأموال المصادرة إلى وزارة الخارجية”.

في غضون ذلك، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي أن الحكومة “تمهد الطريق” لتسليم 5.4 مليون دولار من الأموال المحجوزة إلى أوكرانيا.