بوكسال: مواجهة مصر تتطلب رقابة جماعية على صلاح وتقليل المساحات

أكد مايكل بوكسال، مدافع منتخب نيوزيلندا، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 ستكون في غاية الصعوبة، مشددًا على أن الحد من خطورة محمد صلاح يتطلب جهداً جماعياً من جميع لاعبي الفريق، وليس مسؤولية مدافع بعينه.



وأوضح بوكسال أن صلاح يعد من أبرز نجوم كرة القدم في السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات استثنائية جعلته مصدر الخطورة الأول في صفوف المنتخب المصري، مؤكداً أن مراقبته تحتاج إلى تنظيم دفاعي محكم وتعاون مستمر بين جميع الخطوط داخل الملعب.



وأضاف أن الجهاز الفني يدرك تماماً حجم التحدي الذي يمثله المنتخب المصري، لذلك يسعى الفريق إلى تحسين الأداء الدفاعي مقارنة بالمباراة السابقة، مع ضرورة تقليل المساحات وعدم منح لاعبي مصر الفرصة لاستغلال الهجمات المرتدة أو التحركات السريعة.



وأشار مدافع نيوزيلندا إلى أن عمر مرموش يمثل هو الآخر أحد أبرز مفاتيح القوة في المنتخب المصري، بفضل تحركاته الذكية خلف المدافعين وقدرته على استغلال الفراغات بين الخطوط، وهو ما يتطلب يقظة كبيرة طوال اللقاء.



وأكد بوكسال أن منتخب بلاده سيحاول الحفاظ على تماسكه الدفاعي والاقتراب بين خطوطه، مستفيداً من الإيجابيات التي ظهرت في المباريات الماضية، مع العمل على معالجة الأخطاء التي كلفت الفريق الكثير في المواجهة السابقة.



وأوضح أن المنتخب النيوزيلندي يسعى أيضاً إلى تقديم كرة هجومية، لكنه يدرك أن فقدان الكرة أمام منتخب بحجم مصر قد يشكل خطورة كبيرة، وهو ما يفرض على اللاعبين التحلي بالتركيز والانضباط طوال المباراة.



واختتم بوكسال تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة الأولى منحت منتخب نيوزيلندا قدراً من الثقة، معرباً عن أمله في أن يساهم الانسجام بين اللاعبين وسهولة التواصل داخل الملعب في تقديم أداء دفاعي أكثر صلابة، بما يمنح الفريق فرصة للخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب