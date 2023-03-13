لميس الحديدي تكشف المحافظات الأعلى اقبالا على التسجيل في برنامج الفرصة

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن عملية التسجيل للمتقدمين في مسابقة برنامج "الفرصة في كلمة أخيرة "مستمر وأن عدداً من المحافظات حتى الان تصدرت متسابقي الشركات الناشئة.



وكشفت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON":"المحافظات النمتصدرة في إقبال الشركات الناشئة قائلة :" القاهرة ثم الجيزة ثم الاسكندرية ثم الدقهلية ثم أسيوط و سيتم تصوير حلقات كاملة في الدلتا والصعيد، وسيكون «الفرصة» هذا العام في ستوديو جديد ومنفصل عن ستوديو برنامجها كلمة أخيرة."



أكملت إحنا مهتمين جداً في هذا الموسم بالمحافظات وأنا سعيدة بدخول اسيوط وعاوزين البحيرة والاقصر وشمال سيناء وبور سعيد وكل المحافظات وسيكون هناك حلقات مخصصة للمحافظات في موسم موسم ساخن ومهم ومليء بالفرص.

اذاعته على قناة ON



و أعلنت الإعلامية لميس الحديدي منذ أيام عن فتح باب التقديم لموسم الجديد من برنامج «الفرصة»، الذي يعد أكبر مسابقة تليفزيونية لأصحاب الشركات الناشئة الـstartups في مصر والوطن العربي، والمقرر اذاعته على قناة ON، وكانت الانطلاقة الأولي له العام الماضي.