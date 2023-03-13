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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 مليار دولار.. قرارات مفاجئة من وزير الدفاع الهندي لتطوير الجيش

صدى البلد

ذكرت "انديان ديفينس نيوز" نقلا عن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج قوله، إنه خلال 5-10 سنوات المقبلة، ستتلقى الصناعة العسكرية الهندية طلبات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي.

 

وأكد وزير الدفاع الهندي، أن مثل هذا القدر الكبير من التمويل سيجعل المؤسسات الصناعية العسكرية شريكًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية للهند وسيغير اقتصاد البلاد. 

 

وأشار سينج إلى أن الهند يجب أن تكون مستقلة تمامًا بشأن مسألة شراء الأسلحة.

 

وأدرج تدابير لتقليل الاعتماد على البلدان الأخرى، بما في ذلك وضع قائمة بالمنتجات المنتجة محليًا في الهند، وخلق ظروف مواتية للموردين الهنود، وتخصيص 75٪ من ميزانية الدفاع 2023-2024 للشركات الهندية، وتضم قائمة الهند للمنتجات الدفاعية المحظورة استيرادها أكثر من 3000 عنصر.

 

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في السويد (SIPRI)، كانت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم في فترتين من خمس سنوات من 2013 إلى 2017 و 2018 إلى 2022 ، لكن واردات الهند من الأسلحة تراجعت في الفترة الأخيرة.

وانخفضت هذه الفترة بمقدار 11 ٪ من الفترة السابقة.

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