ذروة التقلبات الجوية .. الأرصاد توضح حالة طقس الغد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، خاصة انها مرحلة انتقالية بن فصل الشتاء وفصل الربيع، وينتهي فصل الشتاء يوم 20 مارس.

قالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية، وشهدت بعض المحافظات رياح مثيرة للرمال والأتربة، ولكن مع فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك سقوط للأمطار حدث على بعض المحافظات الساحلية، ومتوقع غدا أن تكون ذروة التقلبات الجوية، نتيجة وجود منخفض جوي، وستنخفض درجات الحرارة 8 درجات، وتسجل درجات الحرارة 20 درجة مئوية.

فرصة لسقوط الأمطار

وأشارت منار غانم إلى أنه سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، وقد تصل لرعدية.