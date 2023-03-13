بوظوا الصفقة.. عدلي القيعي يكشف عن مفاجأة في مفاوضات الأهلي لضم مهاجم

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل فشل النادي في التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج “ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي:"عزيز يعقوبو كان أول لاعب أنهينا الاتفاق معه، لكن الصفقة فشلت بسبب الكشف الطبي، لو كان اجتاز الكشف لكانت مشكلة المهاجم حُلت تمامًا".

وأضاف:"ثم دخلنا في مفاوضات مع موليكا، تواصلنا مع ناديه بشكتاش لمدة 20 يومًا متواصلة، وبالتوازي كنا نتفاوض مع لاعب برازيلي آخر، ثم قام بعض الأشخاص بالتدخل و"بوظوا" الصفقة بعد الاتفاق، فجأة اللاعب ووكيله طلبا طلبات غير منطقية كـ 700 ألف دولار عمولة.. محدش يقدر يضغط عليا عشان أنا محتاج لاعب".

واختتم:"الجميع بيتكلم إننا عاوزين مهاجم، مع إن كل الماتشات اللي هربت مننا لو مدخلش فينا أهداف لكنا فزنا بها".