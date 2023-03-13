مفيش فلوس.. عدلي القيعي يصدم جمهور الأهلي

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا تُوجد سيولة مادية في النادي، من أجل إبرام صفقات قوية لتلبية طموح الجمهور.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج “ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي: "لا يُوجد سيولة مادية في الأهلي، وهذه المفاجأة، نريد أخذ مستحقاتنا المادية لدى الأطراف الخارجية.. حقوقنا، حتى نستطيع العمل".

وأضاف: "لا تُوجد سيولة، عقود الرعاية فاقت الـ 2 مليار جنيه، لكنهم مُوزعين على 4 سنوات، يعني 500 مليون جنيه في العام، والنادي مصاريفه أكثر من مليار جنيه".

وأردف: "أضع يدي في جيبي، ولا أجد أموال، لا أعرف أخذ مستحقاتي كنادي، الجمهور يقول إن ذلك بُخل، والأمر ليس كذلك، تُوجد مصاريف لا يُوجد لها تبرير".