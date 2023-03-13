أشرف نصار: الفوز على بيراميدز نقطة تحول في مشوار البنك الأهلي



أعرب أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز أمام بيراميدز بالدوري العام، خاصةً بعد غياب التوفيق خلال الفترة الماضية.

وتابع نصار خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مباراة بيراميدز كانت صعبة على الفريق، ولكن الروح القتالية للاعبي البنك والإصرار على الفوز، هو ما جعل المباراة في صالحنا".

وأضاف رئيس البنك الأهلي: "الفوز على بيراميدز نقطة تحول، وعقدت جلسة مع اللاعبين عقب المباراة، وطالبتهم باستغلال الفوز للبناء في المباريات المقبلة".

وقال نصار: "المباريات الماضية كان يغيب عنا التوفيق وهذا سبب التأثير على ترتيب الفريق بالجدول، ولكن كنا نثق في الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو، ولدينا 13 مباراة ستكون كؤوس، ولم نفكر مطلقًا في تغيير الجهاز الفني".

واختتم: "مباراة بيراميدز، اللاعبين نجحوا في تدارك الأخطاء السابقة، وبالتالي كان هناك استشعار بالخطر، واشكر اللاعبين على تحمل المسؤولية".