عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف نصار: الفوز على بيراميدز نقطة تحول في مشوار البنك الأهلي

صدى البلد


أعرب أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز أمام بيراميدز بالدوري العام، خاصةً بعد غياب التوفيق خلال الفترة الماضية.

وتابع نصار خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مباراة بيراميدز كانت صعبة على الفريق، ولكن الروح القتالية للاعبي البنك والإصرار على الفوز، هو ما جعل المباراة في صالحنا".

وأضاف رئيس البنك الأهلي: "الفوز على بيراميدز نقطة تحول، وعقدت جلسة مع اللاعبين عقب المباراة، وطالبتهم باستغلال الفوز للبناء في المباريات المقبلة".

وقال نصار: "المباريات الماضية كان يغيب عنا التوفيق وهذا سبب التأثير على ترتيب الفريق بالجدول، ولكن كنا نثق في الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو، ولدينا 13 مباراة ستكون كؤوس، ولم نفكر مطلقًا في تغيير الجهاز الفني".

واختتم: "مباراة بيراميدز، اللاعبين نجحوا في تدارك الأخطاء السابقة، وبالتالي كان هناك استشعار بالخطر، واشكر اللاعبين على تحمل المسؤولية".

الأهلى نادي البنك الأهلي البنك الاهلي اشرف نصار يراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

عقوبة.. بيان عاجل من إدارة شباب بلوزداد قبل مباراة الزمالك الحاسمة

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس تحرير الأهرام المسائي: أراهن على وعي الصحفيين في الانتخابات

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لو مات إنسان على متن طائرة؟

شركات السياحة: الحج المصري أرخص سعر بأفضل مناسك.. فيديو

ما دوركم؟ نجم الأهلي السابق يفتح النار على لجنة التخطيط بسبب خماسية صن داونز

نجوم تعرضوا للإصابة أثناء التصوير.. أدم الشرقاوى الأحدث وأحمد السقا الأبرز

نجم الأهلي: خماسية صن داونز "إهانة".. والخطيب يجامل من ساندوه في الانتخابات

دليل جديد.. العثور علي اليخت المستخدم في الهجوم علي نورد ستريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزهما بمبالغ مالية ضخمة..بريطاني وطليقته يغضبان جيرانهما بهذا القرار

بعد معايدته.. 5 صور لـ زوجة طارق العريان تصدم الجمهور

طريقة تحضير كيكة الرواني بوصفة اقتصادية مميزة

بعد تداول صورة قبل الشهرة.. إطلالات لـ رانيا يوسف صدمت الجمهور

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ