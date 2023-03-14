الشرطة الكندية: إصابات بعض المارة في حادث الدهس بكيبيك خطيرة

قالت الشرطة الكندية إن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة بعد أن اصطدمت سيارة بالمارة الذين كانوا يسيرون بجانب طريق في أمكي ، في منطقة سانت لورانت في كيبيك.

وقال شاهد عيان إن الضحايا انتشروا على مسافة مئات الأمتار ، وإن الشرطة المحلية تستجوب السائق حتى بعد ظهر يوم الاثنين.

ولم يذكر كلود دويرون رقيب الشرطة عدد الأشخاص الذين أصيبوا لكنه قال إن البعض أصيبوا بجروح بالغة وربما تكون حياتهم في خطر.

وقال آلان جيلبرت ، سائق شاحنة ، إنه كان يقود سيارته إلى أمكي عندما مرت سيارة إسعاف من أمامه قبل أن تتوقف على الفور تقريبًا لرعاية شخص يرقد على الرصيف.

وأثناء قيادته ، رأى جيلبرت المزيد من سيارات الإسعاف والمزيد من الأشخاص على الأرض - حوالي أربعة أو ربما خمسة أشخاص منتشرين على مسافة حوالي 500 متر ، كما يعتقد.

ورأى ضابط شرطة يجري الإنعاش القلبي الرئوي على شخص ملقى على الأرض.

وقال في مقابلة عبر الهاتف 'بدا (هذا الشخص) في حالة سيئة للغاية' واضاف أنه لا يبدو أن هناك أي أطفال في المجموعة.

وقال دويرون إن الحادث وقع بعد الساعة الثالثة مساءً بقليل. على طول شارع سانت بينوت في امكاي ، على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال شرق مدينة كيبيك.

وأكد متحدث باسم مجلس الصحة الإقليمي أنه تم الإعلان عن رمز برتقالي في مستشفى امكاي، والذي يشير عادةً إلى حالة كارثة أو حالة بها عدد كبير من الضحايا.

ورد كل من رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت بقلق على التقارير عن الإصابات الخطيرة.

وكتب ترودو على تويتر: ‘بينما نتعلم المزيد عن الأحداث المأساوية التي وقعت ، فإنني أجعل الجميع متأثرين في أفكاري’مضيفا 'وإلى المستجيبين الأوائل: أشكركم على سرعة التصرف والشجاعة والمهنية'.

وكتب ليجولت ، على موقع تويتر أيضًا: 'كل أفكاري مع الضحايا وأحبائهم. شكراً لأول المستجيبين على الأرض'.

وقال باسكال بيروبي ، الذي يمثل المنطقة في المجلس التشريعي الإقليمي ، إنه ذاهب إلى مكان الحادث ولن يكون حاضرًا في المجلس التشريعي يوم الثلاثاء. وقال وزير الأمن العام ، فرانسوا بونارديل ، إنه سيتوجه أيضًا إلى مكان الحادث.