عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مئات الآلاف من المتطوعين.. التحالف الوطني: الجمعة المقبلة مليئة بالخير

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشفت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل مبادرة كتف في كتف لدعم الفئات الأكثر استحقاقا.

 

عام على التدشين.. التحالف الوطني تجربة غير مسبوقة في العمل المجتمعي بمصر

بمشاركة مؤسسة أبو العينين..4 ملايين كرتونة مستهدف توزيعها بمبادرة التحالف الوطني في رمضان

 

 وقالت نهى طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   يوم الجمعة المقبل سيكون مليء بالخير  ويشارك في الميادرة الألاف من الشباب المتطوع ".

 

 وأضافت نهى طلعت :"  أكثر مشهد سيطر على العمل الأهلي هي فكرة التحالف بين كافة المؤسسات الخيرة من أجل إيصال المساعدات لأهالينا في كل مكان ".

 

 وتابعت نهى طلعت :" مبادرة كتف في كتف هدفها تقديم الدعم الغذائي لأهالينا في مصر بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الخيرية ".

 

 وأكملت نهى طلعت :" ترتيبات مبادرة كتف في كتف بدأت منذ اكثر من شهر لتجهيز كراتين المواد الغذائية المستهدف توزيعها على المستفيدين في كافة انحاء الجمهورية"، مضيفة :"  مئات الألاف من الشباب المتطوعين شاركوا في مبادرة كتف في كتف ".

التحالف الوطني العمل الأهلي مؤسسات خيرية كتف في كتف اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لإصابة 15 شخصا في حادثة على طريق أسوان أبو سمبل

نفسي أشوف القرآن.. أمنية مؤثرة من طفل كفيف| فيديو

قصة شراء بنك HSBC الذراع البريطانية لـ«سيليكون فالي» مقابل جنيه إسترليني واحد

سعر الذهب محليا اليوم الثلاثاء 14-3-2023

7 كلمات تعينك على التوبة والاستقامة في الحال .. مستجابة بالليل

مش هنفوِّت.. مدرب صن داونز يوجه رسالة صارمة للاعبيه قبل مواجهة الهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لو مات إنسان على متن طائرة؟

بعد فوزهما بمبالغ مالية ضخمة..بريطاني وطليقته يغضبان جيرانهما بهذا القرار

بعد معايدته.. 5 صور لـ زوجة طارق العريان تصدم الجمهور

طريقة تحضير كيكة الرواني بوصفة اقتصادية مميزة

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ