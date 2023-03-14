مئات الآلاف من المتطوعين.. التحالف الوطني: الجمعة المقبلة مليئة بالخير

كشفت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل مبادرة كتف في كتف لدعم الفئات الأكثر استحقاقا.

وقالت نهى طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" يوم الجمعة المقبل سيكون مليء بالخير ويشارك في الميادرة الألاف من الشباب المتطوع ".

وأضافت نهى طلعت :" أكثر مشهد سيطر على العمل الأهلي هي فكرة التحالف بين كافة المؤسسات الخيرة من أجل إيصال المساعدات لأهالينا في كل مكان ".

وتابعت نهى طلعت :" مبادرة كتف في كتف هدفها تقديم الدعم الغذائي لأهالينا في مصر بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الخيرية ".

وأكملت نهى طلعت :" ترتيبات مبادرة كتف في كتف بدأت منذ اكثر من شهر لتجهيز كراتين المواد الغذائية المستهدف توزيعها على المستفيدين في كافة انحاء الجمهورية"، مضيفة :" مئات الألاف من الشباب المتطوعين شاركوا في مبادرة كتف في كتف ".