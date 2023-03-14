أحمد كريمة: تارك الصلاة يخرج عن الملة في هذه الحالة.. فيديو

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الدين في تساءل " ماذا لو تركت الصلاة اثناء الصيام.. هل يصح الصيام؟".

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "الإسلام تم بني على خمس وهي الشهادة وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن اسطاع إليه سبيلا ".

وأضاف احمد كريمة :" الإسلام وحدة كاملة متكاملة، وعلى الصائم أن يكون مصليا ".

وعن حكم تارك الصلاة، قال أحمد كريمة :" من ترك الصلاة جحودا لفرضيتها ومشروعيتها وعن علم وعمد يعتبر مرتدا خارجا عن الملة الإسلامية".

واكمل احمد كريمة :" من ترك الصلاة كسلا يعتبر مسلم فاسق عاصي لا يخرج عن الملة الإسلامية "، مضيفا:" ننصح من يترك الصلاة أن يعود للصلاة لأن أول ما يسأل عنه الإنسان بعد الموت هي الصلاة ".