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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: تارك الصلاة يخرج عن الملة في هذه الحالة.. فيديو

أحمد كريمة
أحمد كريمة

كشف  الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،  حكم الدين في تساءل " ماذا لو تركت الصلاة اثناء الصيام.. هل يصح الصيام؟".

 

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف  الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "الإسلام تم بني على خمس وهي الشهادة وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة  وصوم رمضان وحج البيت لمن اسطاع إليه سبيلا ".

 

 وأضاف احمد كريمة :" الإسلام وحدة كاملة متكاملة،  وعلى الصائم أن يكون مصليا ".

 

وعن حكم تارك الصلاة، قال أحمد كريمة :" من ترك الصلاة جحودا لفرضيتها ومشروعيتها  وعن علم وعمد يعتبر مرتدا خارجا عن الملة الإسلامية".

 

 واكمل احمد كريمة :" من ترك الصلاة كسلا  يعتبر مسلم فاسق عاصي لا يخرج عن الملة الإسلامية "، مضيفا:" ننصح من يترك الصلاة أن يعود للصلاة لأن أول ما يسأل عنه الإنسان بعد الموت هي الصلاة ".

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