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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أجمل أيام حياتي.. شوبير يحتفل بمناسبة عائلية

صدى البلد

احتفل الإعلامي الرياضي احمد شوبير، بمناسبة عائلية، وشارك صوراً جديدة عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “يوم من اجمل ايام حياتي خطوبة روان بنت اغلي واحب الناس عصام اخويا الله يرحمه واللي هي بنتي طبعا الي احمد ابن العزيز الغالي مأمون عتمان ربنا يسعدكم ويكرمكم وعقبال الليله الكبيره ان شاء الله”.

من جانب اخر، علق الإعلامي أحمد شوبير ، على قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الصادرة مؤخرا بشأن تشكيل المنتخبات الوطنية وفى مقدمتها منتخب الظل للمشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.

ورفض الإعلامي أحمد شوبير، استقدام مدرب أجنبي لقيادة منتخب الظل من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين فى النسخة القادمة. 

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر آثير برنامجه الإذاعي، تعليقا على قرارات اتحاد الكرة : ''مفيش حاجة اسمها منتخب الظل'' ويمكن ان نطلق عليه منتخب المحليين او منتخب ب . 

الإعلامي أحمد شوبير احمد شوبير

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