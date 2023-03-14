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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: ذروة التقلبات الجوية اليوم.. سيول رعدية خلال ساعات على 15 مدينة

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 

الطقس اليوم في مصر 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الفرصة مازالت قائمة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت خلال ساعات اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد، إن مناطق سيناء الحبيبة ومحافظة البحر الأحمر على موعد اليوم مع ذروة التقلبات الجوية؛ حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول وتكون رعدية أحيانا  على (  طابا-نويبع-دهب-شرم الشيخ- رفح -العريش- سانت كاترين -الطور -الغردقة -الزعفرانة-راس سدر -راس غارب-مرسى علم-القصير).

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وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه مع استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه وشمال ووسط الصعيد يصاحبها سماع دوى الرعد على بعض المناطق .

وتقل حدة الأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى لتكون خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق. 

ويشهد الطقس، نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، ويزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط الرياح أيضا على مسطح البحر الأحمر مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى ٣.٥ متر.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس، اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق قد تصل إلى حد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وتكون حالة الطقس، معتدلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، يكون الجو باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة 

ويشهد الطقس نشاط رياح على غالبية المناطق، يصاحبه سحب رعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويشهد الطقس، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، موجة أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على مناطق من ( طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزرعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم) على فترات متقطعة.

وتكون الأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ويكون الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتستمر الرمال المثيرة للأتربة خلال الطقس، غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، اضطراب في الملاحة البحرية، على البحر الأحمر وسرعة الرياح تصل إلى 60كم/س، ويكون هناك ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، المصاحبة للأمطار والرياح تكون متوسطة إلى خفيفة أحيانا على بعض المناطق.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة 
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة 
شمال الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 25 درجة
 

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