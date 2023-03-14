توتنهام يهدد الصفقة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم مهاجم أفريقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دخل في مفاوضات مع أداما بوجانج هداف بطولة أمم أفريقيا للشباب ولاعب منتخب جامبيا.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”:" منتخب جامبيا قدم أداءا جيدا، ووصل لنهائي أمم أفريقيا للشباب، ومن ضمن اللاعبين الذين تألقوا هو أداما بوجانج، الذي سجل 4 أهداف في البطولة".

وأردف: " بوجانج أدلي بتصريحات تليفزيونية رحب فيها جدًا بفكرة اللعب في الأهلي، مؤكًدا أنه سيكون سعيد بوجود مفاوضات مع النادي".

وتابع:" نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي دخل في مفاوضات مع بوجانج لضمه بعد تألقه، ولو كان الأهلي تعاقد مع اللاعب، لثارت السوشيال ميديا لفكرة التعاقد مع مهاجم جامبي، ولو انتقل لتوتنهام، ستثور السوشيال ميديا لتفريط الأهلي في التعاقد مع اللاعب وإهدار تلك الفرصة".