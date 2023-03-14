جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناء على الإخبارية السرية المقدمة من قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم البرى والإخباريات المقدمة من صابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي ومحمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى باعتزام المدعو ا . ح . ا مصرى الجنسية قائد السيارة رقم ع ب س ٩٧٢٦/ع ه ق ٤٩٣٧ تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية الى داخل البلاد .

وبالعرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد مدير الجمرك قرر تكليف لجنة برئاسة فهمى محمد السيد مدير إدارة الوارد ووليد عبدالفتاح ربيع ومحمد ناجى مأموري الحركة وأحمد على خالد مدير الحركة بحضور أنور عبدالستار مدير التعريفة وهشام عطيه رئيس الإجراءات وسامح رمزى مدير إدارة التعريفة ومقدمى الإخبارية لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود ٤٨ هاتف محمول ماركات مختلفة مخبأه بأماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها بالتفتيش العادى .

وبلغت قيمة المضبوطات ٣٢٨ ألفا و٥٠٠ جنيه .

وبلغت التعويضات الجمركى المستحقة ٦٥٧ ألف جنيه .

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣ السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقى رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .