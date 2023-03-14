عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

صدى البلد

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناء على الإخبارية السرية المقدمة من قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم البرى والإخباريات المقدمة من صابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي ومحمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى باعتزام المدعو ا . ح . ا مصرى الجنسية قائد السيارة رقم ع ب س ٩٧٢٦/ع ه ق ٤٩٣٧  تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية الى داخل البلاد .

وبالعرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد مدير الجمرك قرر تكليف لجنة برئاسة فهمى محمد السيد مدير إدارة الوارد ووليد عبدالفتاح ربيع ومحمد ناجى مأموري الحركة وأحمد على خالد مدير الحركة بحضور أنور عبدالستار مدير التعريفة وهشام عطيه رئيس الإجراءات وسامح رمزى مدير إدارة التعريفة ومقدمى الإخبارية لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود ٤٨ هاتف محمول ماركات مختلفة مخبأه بأماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها بالتفتيش العادى .

وبلغت قيمة المضبوطات ٣٢٨ ألفا و٥٠٠ جنيه .

وبلغت التعويضات الجمركى المستحقة ٦٥٧ ألف جنيه .

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣ السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقى رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

التهرب الجمركي الجمارك جمارك ضرائب قانون الاستيراد الهواتف المحمولة مصلحة الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

1000 جنيه لكل سيدة.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن الحوافز المادية لتنمية الأسرة

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

سبب كل مآسي العالم ويحاولون شيطنة روسيا.. لافروف يشن هجوما حادا على الغرب

بالأرقام.. 455 معرض أهلا رمضان و250 سيارة متنقلة لتوفير السلع بسعر التكلفة

الصحفي العراقي منتصر الزيدي: لست نادمًا على رشق بوش بالحذاء

رقم قياسي جديد..الإحصاء: 51.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر في 2022

علا غانم: زوجي هددني بفضيحة علي السوشيال ميديا..وتنازلت عن 250 ألف دولار

أبو الغيط يدعو إلى دعم القدرات العربية لدورها في التنمية المستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تفاصيل ابتكار هاند فري للقلب من أجل إنقاذ حياتك

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

فيديو

مرعب.. مشاهد غير مسبوقة لإعصار الطائف/ فيديو جراف

80 ألف دولار.. علا غانم: دفعت ثمن طلاقي 3مرات.. وجوزي قدملي شبكة زجاج

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ