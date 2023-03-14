عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة الأولى والثانية من الأشجار المثمرة والزينة لتوزيعها

شهد  الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استلام الدفعة الأولى والثانية من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة لتوزيعها على مراكز ومدن المحافظة لزراعتها بإجمالي 235 شجرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد النجار، مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، وممثلي وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح "مختار" أن إجمالي حصة الدقهلية من المبادرة الرئاسية 300 ألف شجرة تتسلمها المحافظة على ثلاث دفعات، عبارة عن 12 صنفا مثمرا وزينة، 6 أصناف مثمرة و6 أصناف زينة، وستتم زراعة الأشجار المثمرة في الأماكن المغلقة وأشجار الزينة في الشوارع الرئيسية وأماكن الازدحام.

وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام وجميع الأجهزة التنفيذية المختصة لاستلام الأشجار وتوزيعها على مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى لجان فرعية للإشراف على زراعتها ورعايتها.

وأضاف أن الهدف من المبادرة الرئاسية تقليل المخاطر البيئية والحد من الملوثات عن طريق زيادة المسطحات الخضراء من أجل زيادة نسبة الأكسجين النقي وتقليل الانبعاثات في الهواء.

وأشار المحافظ إلى أنه ستتم زراعة هذه الأشجار على جانبى الطرق، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة.

ووجه "مختار" بالاهتمام المستمر بالأشجار ورعايتها من خلال الري والسماد العضوي والحفاظ عليها من التلف والإهمال.

وأوضح مدير عام إدارة البيئة أن الأشجار التي تم توريدها لزراعتها، عبارة عن أشجار مثمرة، وتشمل الزيتون واليوسفي والجوافة والبرتقال والليمون، وأشجار زينة وتشمل الجزورين والأكاسيا وفراشة الزجاج وكونو.

FB_IMG_1678790508791
FB_IMG_1678790508791
FB_IMG_1678790505960
FB_IMG_1678790505960
FB_IMG_1678790503480
FB_IMG_1678790503480
FB_IMG_1678790501046
FB_IMG_1678790501046
FB_IMG_1678790498798
FB_IMG_1678790498798
FB_IMG_1678790496550
FB_IMG_1678790496550
وزارة الإنتاج الحربي محافظ الدقهلية الجهات الحكومية الدكتور أيمن مختار الحدائق العامة لمبادرة الرئاسية الميادين الرئيسية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

1000 جينه لكل أم.. شروط وموعد صرف حوافز مالية جديدة للسيدات| تفاصيل

حالة الجو| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليومين المقبلين.. وتحذيرات من أمطار وسيول على هذه المناطق

حنان تعاني ألم الخيانة والغدر.. عشيقة جوزي طلعت أختي

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

تناولا حبة الغلة وأنهيا حياتهما.. مصرع شخصين في الدقهلية

ترشيحاتنا

حوافز مالية جديدة للأسر المصرية لإنجاب طفلين فقط | تفاصيل

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها بطريقة بشعة.. تفاصيل مؤلمة

خلوا بالكم.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والأحوال الجوية غير مستقرة.. فيديو

لن تقف على ساق واحدة.. أول تعليق من الكرملين على تمديد صفقة الحبوب

الصحة: تنفيذ حملات توعوية عن تنظيم الأسرة بـ22 وزارة وهيئة منذ ديسمبر

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وبأسعار مخفضة.. أفكار للأطفال لتقديم هدايا عيد الأم

فيديو مؤثر.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ كلب من الغرق في كاليفورنيا

لن تصدق.. تفاصيل ابتكار هاند فري للقلب من أجل إنقاذ حياتك

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

فيديو

عايزين فلوسنا.. سر انهيار بنك SVb الأمريكي

درجات الحرارة تصل لـ11.. تحذير عاجل من حالة الطقس

علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. وسأقاضيه

علا غانم: مستعدة لتحليل المخدرات ردا على أكاذيب زوجي.. وكان بيطلب هدايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ