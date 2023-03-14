محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة الأولى والثانية من الأشجار المثمرة والزينة لتوزيعها

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استلام الدفعة الأولى والثانية من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة لتوزيعها على مراكز ومدن المحافظة لزراعتها بإجمالي 235 شجرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد النجار، مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، وممثلي وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح "مختار" أن إجمالي حصة الدقهلية من المبادرة الرئاسية 300 ألف شجرة تتسلمها المحافظة على ثلاث دفعات، عبارة عن 12 صنفا مثمرا وزينة، 6 أصناف مثمرة و6 أصناف زينة، وستتم زراعة الأشجار المثمرة في الأماكن المغلقة وأشجار الزينة في الشوارع الرئيسية وأماكن الازدحام.

وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام وجميع الأجهزة التنفيذية المختصة لاستلام الأشجار وتوزيعها على مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى لجان فرعية للإشراف على زراعتها ورعايتها.

وأضاف أن الهدف من المبادرة الرئاسية تقليل المخاطر البيئية والحد من الملوثات عن طريق زيادة المسطحات الخضراء من أجل زيادة نسبة الأكسجين النقي وتقليل الانبعاثات في الهواء.

وأشار المحافظ إلى أنه ستتم زراعة هذه الأشجار على جانبى الطرق، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة.

ووجه "مختار" بالاهتمام المستمر بالأشجار ورعايتها من خلال الري والسماد العضوي والحفاظ عليها من التلف والإهمال.

وأوضح مدير عام إدارة البيئة أن الأشجار التي تم توريدها لزراعتها، عبارة عن أشجار مثمرة، وتشمل الزيتون واليوسفي والجوافة والبرتقال والليمون، وأشجار زينة وتشمل الجزورين والأكاسيا وفراشة الزجاج وكونو.

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