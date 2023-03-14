الزمالك يفقد شيكابالا وعبد الشافي أمام شباب بلوزداد

تأكد غياب ثنائي الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد عبد الشافي، عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني شيكابالا من نزلة برد حادة تسببت في غيابه عن لقاء الترجي في الجولة الرابعة، بينما أصيب محمد عبد الشافي بكدمة في الكاحل.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره شباب بلوزاد الجزائري، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

كان الزمالك تغلب على الترجي بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من دور المجموعات، لينعش الفريق الأبيض آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

ويحتاج الزمالك للفوز على شباب بلوزداد والمريخ السوداني في آخر جولتين، لحسم تأهله رسميا إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، دون النظر لأي نتائج آخرى.

ترتيب المجموعة الرابعة:

الترجي: 9 نقاط

شباب بلوزداد: 6 نقاط

الزمالك: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط