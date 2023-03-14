عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023.. الأقل منذ سنوات

عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان ، من ضمن الكلمات الأكثر بحثا منم خلال محرك البحث "جوجل" حيث يبحث كثير من المسلمين في هذه الأيام عن عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان ، وهل هي طويلة أم قصيرة؟



موعد رمضان 2023

يحين موعد أول يوم رمضان 2023 ، يوم الخميس 21 مارس ، وفقا لما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية ، وذلك انتظارا لما ستعلنه دار الإفتاء المصرية يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري، وهو يوم الرؤية.



عدد ساعات الصيام أول رمضان

يصوم المسلمون في مصر 13 ساعة و39 دقيقة ، وتكون هذه المدة هي الأقصر في عدد ساعات الصوم منذ عدة سنوات



مواقيت الصلاة أول يوم رمضان

الفجر: 04:29

الشروق: 05:56

الظهر: 12:02

العصر: 03:30

المغرب: 06:08

العشاء: 07:26

عدد ساعات الصيام آخر رمضان

ويصوم المسلمون أخر يوم رمضان 2023 ، يوم الخميس الموافق 29 رمضان، وتبلغ عدد ساعات الصوم آخر يوم رمضان ، 13 ساعة و34 دقيقة.

مواقيت الصلاة آخر رمضان

الفجر: 03:51

الشروق: 05:23

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:25

العشاء: 07:47

ساعات الصيام الأعوام الماضية

وفى العام الماضي 2022 وافق أول أيام رمضان يوم السبت 2 أبريل، وبلغت عدد ساعات الصوم فيه 14 ساعة و 19 دقيقة

وفى عام 2021 وافق أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل وبلغت عدد ساعات الصيام فيه 14 ساعة و 41 دقيقة

وفى عام 2020 بلغت عدد ساعات أول أيام رمضان، ما يقرب من 15 ساعة و 13 دقيقة، وكان يوم الخميس 23 أبريل.



مفطرات الصيام



ومعلوم أن المسلمون في شهر رمضان ، يصومون 30 شهرا، يمتنع فيهم كل مسلم عن المفطرات ، والتي أخبر عنها الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أن الفقهاء عدوا أنواعا من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء على “فيس بوك”، أن الجوف يبدأ من الحلق، فلو أدخل الصائم شيئا إلى جوفه من منفذ منفتح كالفم والأنف، فإن ذلك يؤدي إلى الإفطار وإبطال الصوم.

وأشار إلى أن الجماع بين الرجل وزوجته، يعتبر من مفطرات الصوم، وكذلك خروج المني عن المباشرة أو بغير مباشرة.

وأوضح أن الاستيقاء وهو محاولة إخراج ما في المعدة بالرغبة يعتبر من المفطرات، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من مفطرات الصوم.

وذكر أن من مفطرات الصوم أيضا، حدوث حالة الجنون للشخص، وكذلك الردة عن الإسلام.