عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى رضوان برفقة "رمضان" ومحمد سامي من كواليس حلقة أمس.. صور

صدى البلد

نشر الإعلامى رامى رضوان صور جديدة عبر حسابه بتطبيق انستجرام برفقة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى من كواليس حلقة أمس للحديث عن مسلسل “جعفر العمدة”.

وحل الفنان محمد رمضان ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي، وتحدث رمضان عن كواليس مسلسل جعفر العمدة.

وقال محمد رمضان :" جعفر العمدة شخصية مصرية أصيلة ينتمي لحي السيدة زينب ، وجعفر العمدة لديه أصل ولم يخرج من جلباب والده ولديه أخطاء ، المميز في شخصية جعفر أنه يتدارك أي خطأ يقع فيه ".

 

 وتابع محمد رمضان: "حبيت شخصية جعفر العمدة وأقوم بتجسيد شخصية أكبر مني في السن بعشرين سنة وده تحدي كبير ليا".

وأكمل محمد رمضان: “أركز في تفاصيل حركة جعفر العمدة خاصة وأنه كبير في السن والحركة الخاصة به تكون أبطأ”، مضيفا:" جعفر العمدة  ورث كل شيء من ثقافة والده ".

 وأضاف محمد رمضان:"  جعفر العمدة  ورث من والده تعدد الزوجات"، مضيفا:"  كل زوجة تزوجها جعفر العمدة بها صفات إيجابية يحبها جعفر العمدة ".

 

 وتابع محمد رمضان :" مستحيل أتزوج على مراتي في الحقيقة، مثلما فعل جعفر العمدة في المسلسل".

الاعلامي رامي رضوان محمد سامى محمد رمضان الفنان محمد رمضان المخرج محمد سامي رامي رضوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصلاة والصيام وأداء باقي العبادات

ترشيحاتنا

واشنطن: دوافع إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية أقل أهمية بكثير من الحادث نفسه

فخ بكين.. هندوراس تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين بدلًا من تايوان

سعر الذهب محليا اليوم الاربعاء 15-3-2023

بالقانون .. شروط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة العلاج النفسي

أدعية الصوم والإفطار في رمضان.. أجمل الكلمات للصائم

بحجم مدينة لندن.. انفصال جليدي عملاق ينذر بكارثة في القطب الجنوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ