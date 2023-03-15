رامى رضوان برفقة "رمضان" ومحمد سامي من كواليس حلقة أمس.. صور

نشر الإعلامى رامى رضوان صور جديدة عبر حسابه بتطبيق انستجرام برفقة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى من كواليس حلقة أمس للحديث عن مسلسل “جعفر العمدة”.

وحل الفنان محمد رمضان ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي، وتحدث رمضان عن كواليس مسلسل جعفر العمدة.

وقال محمد رمضان :" جعفر العمدة شخصية مصرية أصيلة ينتمي لحي السيدة زينب ، وجعفر العمدة لديه أصل ولم يخرج من جلباب والده ولديه أخطاء ، المميز في شخصية جعفر أنه يتدارك أي خطأ يقع فيه ".

وتابع محمد رمضان: "حبيت شخصية جعفر العمدة وأقوم بتجسيد شخصية أكبر مني في السن بعشرين سنة وده تحدي كبير ليا".

وأكمل محمد رمضان: “أركز في تفاصيل حركة جعفر العمدة خاصة وأنه كبير في السن والحركة الخاصة به تكون أبطأ”، مضيفا:" جعفر العمدة ورث كل شيء من ثقافة والده ".

وأضاف محمد رمضان:" جعفر العمدة ورث من والده تعدد الزوجات"، مضيفا:" كل زوجة تزوجها جعفر العمدة بها صفات إيجابية يحبها جعفر العمدة ".

وتابع محمد رمضان :" مستحيل أتزوج على مراتي في الحقيقة، مثلما فعل جعفر العمدة في المسلسل".