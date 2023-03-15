رئيس جامعة بنها يوقع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر بالقليوبية

وقع الدكتور جمال سوسه ، رئيس جامعة بنها، والمهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر ، بروتوكول تعاون في المجالات الطبية ، والبحثية ، والثقافية ، والتدريبية ، والتطويرية ، والإغاثة والكوارث.

وأكد الدكتور جمال سوسه، أن جامعة بنها حريصة على عمل شراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك من واقع الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع ، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف الى تدريب الطلاب وتأهيلهم للمشاركة المجتمعية ، والمشاركة بقوافل الهلال الأحمر فى القري والنجوع الأكثر احتياجا.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجامعة والهلال الأحمر لإدارة الأزمات وتبادل الخبرات بين الطرفين لإيجاد حلول لمشكلات المجتمع الواقعة وتطبيقها من خلال تبني مجموعة من الأفكار العملية والعملية ، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة بنها فى مختلف التخصصات التى تخدم أوجه التعاون وتعود بالنفع على مواطنى محافظة القليوبية، هذا بالإضافة إلى نشر أهداف الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية القائمة على العمل التطوعى.

من جانبه ، أكد المهندس عبد الحميد رخا، أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة رائدة نحو العمل التطوعى والخيرى ، مشيدا بالتعاون مع جامعة بنها ككيان علمى يمتلك العديد من الخبرات فى مختلف التخصصات ، وبين جمعية الهلال الأحمر والاتحاد الإقليمي باعتبارهما رمز للعمل التطوعى لخدمة أبناء محافظة القليوبية.