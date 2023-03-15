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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 985 مواطنا مجانًا خلال قافلة طبية بالبحيرة

الكشف على 985 مواطن
الكشف على 985 مواطن مجانًا خلال قافلة طبية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة  هانى جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية أم صابر  بمركز بدر علي مدار يومين وتم خلالها الكشف على 985 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 10عيادات طبية.

 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادات (الباطنة 226 - الأطفال 230 - الجراحة 115 - النساء 63 - تنظيم الأسرة 20 - العظام 172  - عيادة الأسنان 61 - الجلدية 98)، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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