شاهد.. ياسمين صبري تبرز لياقتها البدنية من داخل الجيم

نشرت الفنانة ياسمين صبري ، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري ، عبر خاصية “الاستوري”، من داخل الجيم، وهي تبرز رشاقتها البدنية بملابس رياضية.

وعلقت الفنانة ياسمين صبري، على تكرار أعمالها مع النجم محمد إمام، مؤكدة أنها ستظهر في عمل سينمائي مقبل مع الفنان محمد إمام هذا العام سيتم عرضه في عيد الفطر المبارك، منوهة بأن الفيلم سيكون من إخراج رامي إمام ويشاركهم النجم ماجد الكدواني.

وأضافت "صبري"، خلال تصريح خاص لـ"حديث القاهرة"، نقلته الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تحب وتتحمس للمشاركة في أعمال فنية مع الفنان ماجد الكدواني، متابعة: "الجمهور مبسوط من الكابل.. أنا ومحمد إمام.. ده أهم حاجة".

وأوضحت أن رد فعل الجمهور على تكرار مشاركتها مع الفنان محمد إمام كان جيد، معقبة: "عرفوا أن الكابل ده لذيذ.. متوقعة أننا هنعمل حاجة أحسن من اللي فاتت.