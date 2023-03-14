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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تتحدث عن تعاونها مع محمد إمام في فيلم جديد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري خطتها الفنية الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تشارك في الموسم الرمضاني بحملة إعلانية كبيرة انتهت من تصويرها، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل أخرى خاصة بها.

وتحدثت ياسمين صبري عن تفاصيل عودتها إلى السينما من خلال تعاونها مع الفنان محمد إمام في فيلم أبو نسب، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

وأضافت ياسمين صبري في لقاء مع إم بي سي تريدنج، أنها تتعاون للمرة الثالثة مع الفنان محمد إمام، والعمل سيكون للعائلة بأجمعها، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن الإيفيهات التي تجمعها بمحمد إمام في الأعمال التي تجمعهما قالت: في حاجات بتكون وليدة اللحظة وحاجات بتكون مكتوبة في الورق، وأنا في بداية الكوميدي كنت ممكن أتاخد وبعدين بقيت بعوم على عومه.

كما عبرت ياسمين صبري عن سعادتها بالتعاون مع المخرج رامي إمام والفنان ماجد الكدواني.

وهنأت ياسمين صبري جمهورها بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم قائلة: كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله دايمًا متجمعين على خير

ويُشار إلى أن ياسمين صبري تعاونت مع محمد إمام من قبل في فيلم جحيم في الهند عام 2016، ثم قدمت معه فيلم ليلة هنا وسرور عام 2018، ليتجدد اللقاء بينهما في أبو نسب المقرر طرحه قريبًا.

آخر أعمال ياسمين صبري في السينما 
وكان فيلم الديزل آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري والذي تعاونت فيه مع الفنان محمد رمضان، عام 2018، وجسدت من خلاله شخصية دنيا الصياد، وشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم هنا شيحة، فتحي عبد الوهاب، تامر هجرس، محمد عز وآخرون.

ياسمين صبري محمد امام

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