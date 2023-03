جلسة تصوير رسمية للفائزين بجوائز الأوسكار 2023| شاهد

حرصت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، على نشر صور رسمية للفائزين بجوائز نسخة 2023، وخاصة الحائزين على جوائز الأفضل تمثيليا، وعلى رأسهم بريندان فريزر وميشيل يوه.

والتقط نجوم الأوسكار في نسخته الـ 95، العديد من الصور سويا وبمفردهم للاحتفاء بإنجازاتهم الفنية هذا العام، بعد سنوات من التجاهل والابتعاد عن الأنظار، ومحاولة الوصول لهذه اللحظة.

فازت ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة، وهي أول آسيوية تنل هذا الشرف، فيما نالت جيمي لي كرتيس لأول مرة في مشوارها أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، وبالمثل بريندان فريزر أفضل ممثل لهذا العام.

وحقق كي هو كوان جائزة أفضل ممثل مساعد، وقدم كلمة مؤثرة على مسرح الأوسكار موجها حديثه لوالدته “أنا فزت بالاوسكار”، بعد سنوات من الابتعاد لعدم توافر فرصة مناسبة له، ومروره بأزمات عديدة في مشواره.

حفل الأوسكار

حقق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، ارتفاع كبير في نسب المشاهدة بلغ 12% عن العام الماضي، وبلغ حوالي 19 مليون مشاهد في وقت وقوع الحدث.

حفل الأوسكار الذي استضافه المذيع الشهير جيمي كيميل، تابعه عدد كبير من الجمهور خاصة من البالغين، وهو الحدث الذي سيطر فيه فيلم Everything Everywhere All at Once، وفاز بـ 7 جوائز منها أفضل عمل.

واجه حفل الأوسكار هذا العام تحدي كبير، بسبب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل The Last of Us في نفس الوقت عبر منصة HBO، الذي كان بطله بيدرو باسكال حاضرا في مسرح دولبي، ويشارك مع زملائه في هوليوود نجاحاتهم السينمائية.