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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. تحرير 12 مخالفة خلال حملة على المخابز بديرمواس

مخابز بلدية
مخابز بلدية

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا .

 

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قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين ، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضرا للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، (ما بين نقص وزن ـ مواصفات ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ـ نظافة ـ عدم إعطاء بون) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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