عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

صدى البلد

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد؛ باستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها.                                               

 كما قامت المديرية بعقد ندوة تثقيفية  في مجال رياده الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأه إقتصاديا للفتيات وشباب الخريجين للمتدربين .  

 

 يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتفعيل أدواتها بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وبالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاج والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل .


وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، انه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامجها في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين .  

 

وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، قامت المديرية  من خلال ( وحدة العمالة غير المنتظمة ) بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفه بمدينة الخارجة  تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها المديرية للمسجلين بها ، مع استكمال تنقيح وتوسيع تلك القاعدة لتشمل عدد كافة العمالة غير المنتظمة الموجودة في انحاء المحافظة .


ونوه مدير المديرية إلى ان المديرية تستكمل دورها التوعوى للفتيات خريجات برامج التدريب المهنى التى تنفذها المديرية على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، باعتبارهم شركاء التنمية وقواعدها الراسية ، حيث نظمت المديرية ندوة تثقيفية  في مجال رياده الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأه إقتصادياً  للفتيات وشباب الخريجين المتدربين على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المحلية لقرى جورمشين ٧ بمركز ومدينة باريس.

وأكد أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية التى يتم تنفيذها من خلال التقديم في مراكز التدريب او إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .

0A55AE1D-D475-445D-A548-B6CEBC71DBDE
0A55AE1D-D475-445D-A548-B6CEBC71DBDE
360AA0A4-923E-4666-B0CD-AE627F5A85F5
360AA0A4-923E-4666-B0CD-AE627F5A85F5
EA80C67B-4199-4AB4-B396-82F3B312B734
EA80C67B-4199-4AB4-B396-82F3B312B734
75136CB7-7AFB-4B1E-B27E-1445D3489504
75136CB7-7AFB-4B1E-B27E-1445D3489504

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

على مسئوليتي.. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

ترشيحاتنا

"هاتشسون": استثماراتنا في مصر تتجاوز 1.6 مليار دولار

بعد القبض عليهم .. عقوبات رادعة تنتظر سارقي فيلا محمد صلاح بالتجمع

أحفاد الملك فاروق يزورون المعالم الأثرية بالأقصر

نشرة أخبار العالم| تهديدات خطيرة من واشنطن لـ موسكو.. الناتو يقتص من روسيا بعد إسقاط المسيرة الأمريكية.. والعالم الهولندي يتحدث عن زلزال قوي خلال أيام

مفاجأة.. المخابرات الروسية تكشف سبب إرسال المسيرة الأمريكي للبحر الأسود

دولة ثالثة على حافة الهاوية المالية بعد أمريكا وسويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير رسمية للفائزين بجوائز الأوسكار 2023| شاهد

بملابس ملفتة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة | شاهد

زيادة الإصابات بسرطان القولون يرجع لدواء أخذته الحوامل قبل نصف القرن بأمريكا

ألمانيا.. طفلتان تنهيان حياة ثالثة بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

فيديو

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

رمضان كريم 2 .. كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه

انقلاب الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ