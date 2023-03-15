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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة هولندية: شركة فيسبوك استخدمت بيانات شخصية بشكل خاطئ

صدى البلد

ذكرت محكمة هولندية، اليوم الأربعاء، في دعوى جماعية إلى أن الشركة التابعة لشركة ميتا بلاتفمورمز، فيسبوك أيرلندا، استخدمت بشكل غير صحيح بيانات شخصية لمواطنين هولنديين في الفترة بين عامي 2010 و2020، حسبما أفادت رويترز.

وورد في ملخص حكم المحكمة، اليوم أن “تمت معالجة المعلومات الشخصية لأغراض الإعلانات، وهو غير مسموح به في تلك الحالة”.

فيسبوك يحظر صفحة RT Arabic .. بدون أي إنذار 

وحظرت شركة ميتا Meta وهي الشركة الأم المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك Facebook ، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 صفحة RT Arabic أو ما يعرف بروسيا اليوم على موقع فيسبوك والتي لديها أكثر من 17 مليون متابع.

 

وصرحت مايا مانا من إدارة الصفحة، أن صفحة RT Arabic على موقع فيسبوك باتت محجوبة ولديها نحو ١٧ مليون متابع.. قاموا بحذفنا ببساطة دون سابق تحذير أو حتى أية توضيح، نحاول التواصل مع قسم الدعم التقني لفيسبوك، وما زلنا ننتظر الرد.

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