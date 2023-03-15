فيسبوك يحظر صفحة RT Arabic .. بدون أي إنذار 

حظرت شركة ميتا Meta وهي الشركة الأم المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك Facebook ، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 صفحة RT Arabic أو ما يعرف بروسيا اليوم على موقع فيسبوك والتي لديها أكثر من 17 مليون متابع.

وصرحت مايا مانا من إدارة الصفحة، أن صفحة RT Arabic على موقع فيسبوك باتت محجوبة ولديها نحو ١٧ مليون متابع.. قاموا بحذفنا ببساطة دون سابق تحذير أو حتى أية توضيح، نحاول التواصل مع قسم الدعم التقني لفيسبوك، وما زلنا ننتظر الرد.

يأتي ذلك بسبب الحملة المنتشرة حاليا لمنع شبكة قنوات RT التابعة لروسيا التي تتواجد بالعديد من اللغات لكي تعبر عن آرائها السياسية والاقتصادية.