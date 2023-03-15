عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطأ شائع لمرضى حساسية العين يتسبب في الإصابة بالمياه البيضاء.. فيديو

حساسية العين
حساسية العين

قال الدكتور أيمن الحكيم، استشاري طب وجراحة العيون، إن فترة التقلبات الجوية الحالية تؤثر بشكل كبير على العيون، خاصة مع وجود الأتربة والرياح، متابعا ان حساسية العين ستتأثر بفصل الربيع.

 

وأضاف "أيمن الحكيم"، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الرمد الربيعي ماهو إلا حساسية تحدث خلال فصل الربيع، نتيجة حبيبات اللقاح، محذرا من استخدام الكورتيزون لعلاج الحساسية دون إشراف طبي.

 

وأكمل: الكورتيزون من الممكن أن يتسبب في إصابة الفرد بالمياه البيضاء، مشددا على أن عملية المياه البيضاء أصبحت اسهل وايسر، ولكن يجب علينا الحفاظ على صحة الأعين.


واسترسل: بعض الأدوية يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط العين، والذي يترتب عليه إصابتها بالمياه الزرقاء. 
 

حساسية العين فصل الربيع جراحة العيون الكورتيزون اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

يخص حج هذا العام.. قرار سعودي عاجل بشأن المحرم والمرافقين للمقيمين بالمملكة

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

ترشيحاتنا

لأسباب أمنية.. نتنياهو يقلص زيارته إلى ألمانيا

ناس فاضية للأذية.. أحمد صيام يوجه رسالة للمتنمرين

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال مدمر جديد

تحذير رسمي.. البنتاجون يحذر من سفينة فضائية غريبة ترسل مجسات إلى الأرض

من مظاهر البر ورد الجميل.. الإفتاء: الاحتفال بيوم الأم ليس بدعة

بيان عاجل من رئيس الشيشان بعد أنباء تدهور حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من وضع الفول في كيس بلاستيك ورسالة سرية داخل حقيبة الملكة رانيا بزفاف ابنتها

شبيه عادل إمام.. قصة أكبر ممثل حضر الأوسكار وعمره 94 عاما| صور

سرقها وجابلها شلل.. تفاصيل جريمة هزت ولاية في أمريكا..فيديو صادم

جلسة تصوير رسمية للفائزين بجوائز الأوسكار 2023| شاهد

فيديو

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ