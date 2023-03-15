خطأ شائع لمرضى حساسية العين يتسبب في الإصابة بالمياه البيضاء.. فيديو

قال الدكتور أيمن الحكيم، استشاري طب وجراحة العيون، إن فترة التقلبات الجوية الحالية تؤثر بشكل كبير على العيون، خاصة مع وجود الأتربة والرياح، متابعا ان حساسية العين ستتأثر بفصل الربيع.

وأضاف "أيمن الحكيم"، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الرمد الربيعي ماهو إلا حساسية تحدث خلال فصل الربيع، نتيجة حبيبات اللقاح، محذرا من استخدام الكورتيزون لعلاج الحساسية دون إشراف طبي.

وأكمل: الكورتيزون من الممكن أن يتسبب في إصابة الفرد بالمياه البيضاء، مشددا على أن عملية المياه البيضاء أصبحت اسهل وايسر، ولكن يجب علينا الحفاظ على صحة الأعين.



واسترسل: بعض الأدوية يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط العين، والذي يترتب عليه إصابتها بالمياه الزرقاء.

