أحمد فريد يتحدث عن حياته الفنية ومشاركته في مسلسل الأصلي

خصص برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" فقرة خاصة مع الفنان أحمد فريد، للحديث عن حياته الفنية ودخوله مجال الفن.

وقال "أحمد فريد"، إنه عمل في مجال التمثيل والتقديم التلفزيوني والرسم، إضافة إلى التدريس، متابعا: حصلت على الماجيستير والدكتوراه أيضا.

وتابع: " بحب الأكل والحلويات جدا"، متابعا: قررت خلال وقت ما أن اترك العمل في مصر والسفر إلى الخارج، لتتعرف على شعوب مختلفة واماكن مختلفة.

وأكمل: حققت نجاحا في أمريكا، متابعا: حصلت على كورسات في مجال التمثيل، وأشعر بالفخر والتميز بسبب هذه التجربة.

وفيما يخص مسلسل الأصلي، أوضح أن شخصيته مختلفة، والعمل حقق نجاحا باهرا، متابعا: كل شخصية داخل المسلسل واخدة حقها بالكامل".

وأضاف: شخصيتي بمسلسل الأصلي تطلبت عملا خاصا، وارتداء أكسيسورات.







