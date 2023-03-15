مانشستر يونايتد يسعى لخطف نجم فرنسا من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم الفرنسي كولو مواني، من فريق آينتراخت فرانكفورت، خلال الصيف القادم.



وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع اللاعب.



وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية: " يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض ضخم لأينتراخت فرانكفورت هذا الصيف للتعاقد مع راندال كولو مواني".



وأضافت: "سيكون النادي الألماني على استعداد للسماح للاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالمغادرة إذا تم تقديم عرض يزيد على 100 مليون يورو".



يُذكر أن اللاعب مواني قد شارك مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت خسارتهم للقب لصالح منتخب الأرجنتين.