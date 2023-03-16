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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القرش يكشف أهمية "مصانع الأسمدة الأزوتية": هدفه توفير احتياجات المواطن من المحاصيل

محمد القرش
محمد القرش

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي، أهمية مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، قائلا "هدف هذا المجمع الذي افتتحه الرئيس اليوم هو توفير احتياجات المواطن من المحاصيل".

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القرش: مركز الزراعة التعاقدية لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك

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متحدث الزراعة: مصر تبذل جهدا كبيرا في إحداث التنمية الشاملة والمتكاملة

واضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي الفضائيه، أن ملف الزراعة يعتبر واحدا من الملفات التي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة سواء على محور زيادة المساحة المنزرعة والمنتجة في الدولة المصرية وهو ما كان يجعلنا نقوم بتنفيذ مشروعات مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات سيناء.

وتابع محمد القرش، أن هناك احتياجًا كبيرًا للأسمدة وتوفيرها، نظرًا إلى أنها واحدة من المستلزمات الزراعية التي توفرها الدولة، لافتا إلى أن مصر حققت شكلا من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية، والمشروعات الزراعية هدفها زيادة فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث، بجانب وجود قيمة مضافة مع موارد الأراضي.

التنمية الشاملة الدولة المصرية محمد القرش متحدث الزراعة المشروعات الزراعية

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