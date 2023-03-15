متحدث الزراعة: مصر تبذل جهدا كبيرا في إحداث التنمية الشاملة والمتكاملة

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا في إحداث التنمية الشاملة والمتكاملة، مشيرًا إلى أن ملف الزراعة يعتبر واحدا من الملفات التي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة سواء على محور زيادة المساحة المنزرعة والمنتجة في الدولة المصرية وهو ما كان يجعلنا نقوم بتنفيذ مشروعات مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات سيناء.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم الاربعاء ، أن الهدف من المشروعات الزراعية التي تقوم بها الدولة المصرية هو توفير احتياجات المواطن المصري وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي وتحقيق توسعات زراعية كبيرة بدأنا فيها وتستمر لفترات مقبلة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه يتم العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمساحة المزروعة في مصر سواء المشروعات الخاصة بالدلتا القديمة والوادي وهي مشروعات كنا نقوم فيها بإحداث تنمية زراعية نحتاج لتطوير إنتاجية هذه الأرض بما يعود بالنفع على الفلاح والمزارع المصري ومزيد من الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأشار القرش إلى أن هناك احتياجًا كبيرًا للأسمدة وتوفيرها، نظرًا إلى أنها واحدة من المستلزمات الزراعية التي توفرها الدولة، لافتا إلى أن مصر حققت شكلا من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية، والمشروعات الزراعية هدفها زيادة فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث، بجانب وجود قيمة مضافة مع موارد الأراضي.