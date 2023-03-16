احذر التعامل معهم .. هذه الأبراج الأكثر غرورا وتباهيا بأنفسهم

هناك بعض الأبراج المريضة بالغرور، والتباهي وسيفعلون أي شيء لإثبات تفوقهم على غيرهم، وذلك على الرغم من ان الشعور بالفخر بافعالنا ليس به أي حرج، ولكن يمكن لبعض الاشخاص أن تحول الفخر إلى الغرور .

من هم الأبراج الأكثر غرورا

وقد ذكر موقع “BestLife”، ان هناك بعض الأبراج الذين يمتازون بخاصية الغرور والتباهي، ويجب معرفتهم لتجنب التعامل معهم بشكل عشوائي، وهم :

_ برج السرطان :

قد يبدو أصحاب برج السرطان انهم يهتمون بالآخرين، ولكن في المقابل يجب ان تبادلهم نفس الإهتمام وتمدحهم بإستمرار في كل افعالهم، بالإضافة إلى أنهم من الأبراج التي لا تقبل الرفض.

_ برج الثور :

ويعاني أصحاب برج الثور القليل من الغرور؛ حيث انهم دائما ما يبحثون عن أنفسهم وما هو الأفضل لهم ، ولا يزعجهم حقًا ما يعتقده الآخرون عنهم وعن شخصيتهم.

_ بُرْجُ الجَدْي :

والهدف الأساسي لأصحاب برج الجدي هو تحديد اهدافهم والنجاح؛ حيث انهم يعطون الأولوية لطموحاتهم الخاصة على أي شيء آخر ويتطلعون في النهاية إلى إنشاء سيرة ذاتية لهم تدوم طويلا، ولا يشعر أصحاب برج الجدي بالتواضع أو الندم الشديد عند اقتناص الفرص من الآخرين من أجل الحصول على ما يريدون.

من هم الأبراج الأكثر غرورا

_ بُرْجُ الحَمَل :

يعتقد برج الحمل هو من افضل الأبراج، ولكن لا احد يعلم أن أصحاب برج الحمل يساعدهم شغفهم وشخصياتهم النارية في قيادة الآخرين وأن يكونوا أفضل ما لديهم ، لذا فمن الصعب عليهم ألا يفكروا في أنفسهم باستمرار، مما يجعلهم ينسون وجود أشخاص آخرين من حولهم، وينتاب اصحاب برج الحمل الغرور عندما يمنحهم الآخرون الاهتمام .

_ برج العقرب :

ويميل اصحاب برج العقرب إلى الثقة والغرور الزائد بانفسهم؛ وذلك لانهم أذكى من غيرهم، مما يجعلهم يعتقدون أنهم متفوقون على الآخرين خاصة عندما يتعلق الأمر بمعتقداتهم وأفكارهم وآرائهم. بذا عن التعامل مع برج العقرب يمكنك أيضًا الاحتفاظ بآرائك لنفسك لأن برج العقرب سيفعل ما يريد بغض النظر عن مشاعرك.

_ برج الحوت :

وبالرغم من أن أصحاب برج الحوت معروفون عادةً بكونهم عطوفين ومهتمين بمن حولهم، ولكن قد تتفاجأ بمعرفة ان برج الحوت من أكثر الأبراج غرورا؛ حيث انهم لا يريدون التدخل في مشاكل الاخرين ويريدون في النهاية تجاوزها بأي طريقة ممكنة.